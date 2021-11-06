Названий продукт, який знижує рівень цукру у крові

Продукт знижує рівень цукру в крові через дві години після їжі

Підвищений рівень цукру в крові може бути наслідком поганого самопочуття людини. Цукор зазвичай підвищується після вживання їжі.

Вчені виявили дешевий продукт, який здатний швидко знизити рівень цукру в крові. Такий ефект мають темні родзинки. Вони можуть знизити рівень вмісту глюкози максимум через дві години після їжі.

Вчені проводили дослідження протягом 12 тижнів та спостерігали за учасниками з діабетом, які вживали родзинки. В результаті було з’ясовано, що ті, хто вживав родзинки, рівень глюкози падав на 23% протягом двох годин після їжі. У них також був помічений низький рівень цукру в крові на порожній шлунок (на 19% менше) порівняно з тими, хто віддавав перевагу іншим закускам.

: The Physician and Sportsmedicine