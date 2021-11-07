Израильтянка Анастасия Горбенко завоевала золото в России на 200-метровом заплыве

Анастасия Горбенко, чемпионка Европы по плаванию 2020 года, завоевала золотую медаль на чемпионате Европы, который проходит сейчас в Казани.

Израильтянка выиграла 200-метровый заплыв «комплексным плаванием», то есть поочередное плавание четырьмя стилями – баттерфляем, на спине, брассов и вольным стилем.

Второе место в этом виде плавания заняла Мария Уголкова, выступающая за Швейцарию. Третье место – спортсменка из Турции Виктория Зейнеп-Гюнеш (уроженка Полтавы Виктория Солнцева).

Анастасия Горбенко, проживающая в Кирьят-Яме, считается восходящей звездой израильского плавания, и сейчас она снова доказала способность побеждать в самых серьезных турнирах мирового уровня.