Ендокринолог розповіла, як підтримувати здоров’я щитовидної залози

Дізнайтеся, через що особливо страждає щитовидка

Здоров’я щитовидної залози залежить від нашого способу життя. Ендокринолог Діляра Лебедєва розповіла, як підтримувати здоров’я щитовидної залози.

Як зберегти здоров’я щитовидної залози

Скажи “ні” голодуванню. За словами експерта, тривале голодування та дефіцит калорій призведе до уповільнення метаболізму.

За словами експерта, тривале голодування та дефіцит калорій призведе до уповільнення метаболізму. Нормальна кількість білка в організмі. З білка складаються ферменти і гормони, які беруть участь у синтезі. Якщо не вистачає хоча б 1 амінокислоти, синтез лімітується за нею, навіть якщо інших навалом.

З білка складаються ферменти і гормони, які беруть участь у синтезі. Якщо не вистачає хоча б 1 амінокислоти, синтез лімітується за нею, навіть якщо інших навалом. Якісний сон. Відсутність повноцінного сну порушує вісь гіпоталамус-гіпофіз-щитовидна залоза. Знижується секреція ТТГ та стимуляція щитовидної залози, тобто порушується центральний механізм регуляції роботи щитовидки.

Відсутність повноцінного сну порушує вісь гіпоталамус-гіпофіз-щитовидна залоза. Знижується секреція ТТГ та стимуляція щитовидної залози, тобто порушується центральний механізм регуляції роботи щитовидки. Висловлювати свої почуття. Пригнічення емоцій та особистих бажань здатне викликати хворобу щитовидки.

Пригнічення емоцій та особистих бажань здатне викликати хворобу щитовидки. Мінералів має вистачати. Нестача йоду, селену, цинку, заліза та магнію. Основні мінерали, які беруть участь у побудові гормонів та їх своєчасній деградації у печінці.

Нестача йоду, селену, цинку, заліза та магнію. Основні мінерали, які беруть участь у побудові гормонів та їх своєчасній деградації у печінці. Жодного холоду, більше сонця. Щитовидка не любить холоду, сльоти, відсутності сонця, бо тоді їй треба працювати старанніше.

: Диляра Лебедева