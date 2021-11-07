Прогноз погоды в Израиле: сегодня жара, завтра начнется похолодание

Сегодня в Израиле установится малооблачная и теплая погода. Температура воздуха превысит стандартные для этого времени года показатели.

Температура воды в Средиземном море +26 °С, высота волн — 50–100 см. Температура воды в Красном море +25 °С, в Мертвом море +26 °С, в озере Кинерет +26 °С.

Температура воздуха:

Голанские высоты — 17–29 °С;

Цфат — 16–25 °С;

Тверия — 17–32 °С;

Хайфа — 20–28 °С;

Тель-Авив — 18–29 °С;

Иерусалим — 18–25 °С;

Ашдод — 15–27 °С;

Мертвое море — 23–32 °С;

Беэр-Шева — 15–31 °С;

Мицпе-Рамон — 13–23 °С;

Эйлат — 22–34 °С.

В понедельник и вторник температура воздуха начнет понижаться.