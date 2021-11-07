Датское радио рассказало, как переносят «ковид» полностью привитые люди

Хотя две порции вакцины уменьшают вероятность заражения «уханьским» коронавирусом, эта вероятность все равно существует, напомнили датские специалисты. Сейчас в этой стране имеется более 22 тысяч полностью привитых носителей вируса – полпроцента от всего числа привитых в Дании.

Выступая на датском радио, начальник отделения инфекционных заболеваний в больнице Видовре Томас Бенфилд и профессор иммунологии Орхусского университета Руне Хартманн рассказали о характерном течении «ковида» у привитых.

Оба специалиста отмечают, что в целом при прочих равных болезнь у привитых протекает легче.

Например, пожилые люди даже могут попасть в больницу, но все равно переносить болезнь они будут легче, чем непривитые люди того же возраста и с теми же заболеваниями.

Штаммы коронавируса, преодолевающие иммунную защиту, медики окрестили «прорывной инфекцией» (breakthrough infection).

В случае «прорывной инфекции» у большинства инфицированных вообще не бывает симптомов, у некоторых может проявиться заболевание, аналогичное простуде или легкой форме гриппа.

Если симптомы у привитых носителей вируса все же проявляются, обычно это головная боль, насморк, кашель, чихание, больное горло.

Среди симптомов имеются в том числе высокая температура и утрата обоняния, но в случае с привитыми они гораздо дальше по списку, чем у непривитых.

«Существует очень широкий спектр заболеваний, вызываемых вирусом, от легкой простуды до смерти. Мы видим этот спектр и у вакцинированных. Но в целом после вакцинации у зараженных наблюдается резкое снижение тяжести заболевания, а это означает, что гораздо меньше людей попадает в больницу и меньше умирает», — сказал Руне Хартманн.

Датские медики объяснили, что действие вакцины со временем ослабевает, и, соответственно, заражение может вызвать более тяжелые последствия, поэтому по истечении шести месяцев после второй прививки желательно сделать еще одну, особенно людям старше 70 лет.