Комаровський назвав найбезпечнішу і корисну рибу

Кожна людина повинна хоча б двічі на тиждень їсти рибу

Лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський розповів про те, яка риба є найбільш корисною. За його словами, риба – це джерело омега-3 і омега-6. Вона зменшує ризик виникнення онкології та ожиріння. У тиждень потрібно їсти щонайменше дві порції риби – це близько 240 грамів. Але при цьому, він уточнив – їсти більше чотирьох порцій на тиждень не рекомендується.

Про це він розповів у своєму новому відео на YouTube-каналі.

За його словами, статистика показує, що близько 40 % молодих людей рибу практично не їдять. Деякі з них не мають можливості часто її купувати, інші посилаються на алергію, проте реально всього 1 % населення Землі має прояви на шкірі після вживання риби. Щоб уникнути алергічних реакцій, за словами Комаровського, не можна затягувати з включенням риби в раціон дитини: обов’язково її давати в прикорм вже після восьми місяців.

Комаровський також зробив акцент на безпеці. Річкова риба, за його словами, корисна, містить все необхідне, але ми завжди ризикуємо заразитися глистами. Щоб себе вберегти – не варто купувати рибу з рук.

“Потрібно розуміти, що більшість личинок глистів помирає при глибокому промисловому заморожуванні. Пам’ятайте, що у великій морській рибі багато ртуті, тому її не можна вагітним і дітям. Якщо ви любителі суші, то як основа повинна бути тільки заморожена риба”, – порадив лікар.