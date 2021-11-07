В Израиле во время кошмарного уикенда погиб знаменитый «железный дед»

Одной из жертв кошмарного уикенда на дорогах Израиля стал 64-летний доктор Цви Левиаль, известный в стране как «железный дед».

Левиаля сбил автомобиль в районе Ришон ле-Циона спустя несколько минут после того, как доктор начал велосипедную тренировку. Водитель автомобиля не оказал помощи Левиалю и скрылся с места аварии. Свидетели происшествия вызвали медиков.

Левиаля доставили в медицинский центр «Асаф-ха-Рофе», там была зафиксирована смерть велосипедиста.

За рулем автомобиля был 18-летний водитель. Спустя несколько часов после ДТП он сам пришел в отделение полиции, у него взяли кровь на анализ, чтобы выяснить, есть ли в ней следы наркотиков или алкоголя.

Сотрудники полиции намерены проверить, где был водитель за несколько часов до аварии: предполагается, что он мог находиться в ночном клубе или на увеселительном мероприятии, после чего сесть за руль.

Цви Левиаль неоднократно побеждал в различных соревнованиях Ironman («Железный человек») под эгидой Всемирной корпорации триатлона (WTC). В классическом формате каждый старт включает в себя заплыв на 2,4 мили (3,86 километра), велосипедную шоссейную гонку на 112 миль (180,25 километра) и марафонский забег на 26,2 мили (42,195 километра). Все три этапа следуют одним за другим, без перерыва на отдых.

Как мы сообщали ранее, в Израиле за два дня шесть человек погибли в ДТП.