Назван самый сексуальный мужчина планеты: победил тот, кто в прошлом году проиграл из-за интимных фотографий

Голливудский актер Крис Эванс назван самым сексуальным мужчиной 2021 года — таково решение редакции журнала People. По традиции фото исполнителя роли Капитана Америки во франшизе «Мстители» появится на первой странице декабрьского номера журнала.

Эванс и в прошлом году был фаворитом в борьбе за звание самого сексуального мужчины планеты, но тут случился скандал с интимными фото. Актер выложил в сторис в «Инстаграме» видео, на котором семья Эванса играет в Heads Up. В конце видео на несколько мгновений появились фотографии, на которых многие пользователи усмотрели гениталии голливудской звезды.

People определяет самого сексуального мужчину с 1985 года. Как правило, лауреатами становятся актеры. Пять раз победителями назывались представители иных профессий: музыканты Джон Ледженд, Блейк Шелтон и Адам Левин, футболист Дэвид Бекхэм и журналист Джон Кеннеди – младший.

Джонни Депп, Джордж Клуни, Брэд Питт и Ричард Гир дважды назывались самыми сексуальными мужчинами Земли. Самыми пожилыми лауреатами стали Шон Коннери (59) и Харрисон Форд (56).

В истории конкурса дважды самым сексуальным мужчиной мира признавалась женщина: Синди Кроуфорд в 1993 и 1994 годах вместе с Ричардом Гиром были названы самой сексуальной парой.

В марте 2016 года голубоглазый сексуальный символ США вышел из тюрьмы и пошел к жене и детям.