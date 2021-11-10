Создатель «Игры в кальмара» заявил о работе над вторым сезоном

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» будет продолжен. Об этом сообщает «Ассошиэйтед пресс», ссылаясь на режиссера сериала

«Было так много давления, так много просьб о втором сезоне и так много любви. Я почти чувствую, что вы не оставляете нам выбора», — заявил режиссер Хван Дон-хёк в ходе мероприятия в Лос-Анджелесе, посвященного «Игре в кальмара».

По словам создателя самого известного сериала года, он сейчас находится «в процессе планирования». «Я обещаю вам, что Сон Ги-хун вернется и сделает что-то для мира», — заявил режиссер.

Отметим, что, как правило, южнокорейские сериалы не продлеваются на второй и следующие сезоны.

«Игра в кальмара» — южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Сериал повествует о группе людей, которые из-за нужды в деньгах принимают приглашение об участии в тайном турнире на выживание с финальным призом в размере 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США). 17 сентября 2021 года состоялась мировая премьера сериала на платформе «Нетфликс».

Хван Дон Хёк придумал основную идею сериала, основываясь на собственных финансовых проблемах в молодости, а также на классовом неравенстве в Южной Корее.

За первые четыре недели сериал посмотрели 142 миллионов зрителей, он стал самым популярным сериалом в истории «Нетфликс».