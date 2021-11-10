Как получить водительское удостоверение на «Укрпочте»: пошаговое руководство

Теперь обновить водительские права можно не отрываясь от смартфона. Для этого понадобится непосредственно сам гаджет и установленное в нем приложение «Дия». Также данную процедуру можно выполнить и с персонального компьютера или ноутбука. В этом случае процесс можно осуществить через электронный кабинет водителя.

По сообщению Минцифры, вступило упрощенное правило получения водительского удостоверения с целью замены. Если водительские права оформлены через электронный кабинет водителя или приложение «Дия», то их доставку можно заказать через услугу «Укрпочты» или курьерской службой.

Такой вид доставки водительского удостоверения избавит владельца от похода в соответствующий сервисный центр и простоя в очередях. К тому же, в условиях карантинных ограничений такой способ получения документа позволит избежать нежелательных контактов в многолюдных местах.

Алгоритм действий при замене водительских прав следующий:

После того, как пользователь зашел в приложение «Дия», необходимо перейти в «Услуги», а затем в раздел «Замена водительского удостоверения».

Далее выбирается причина замены прав и указывается место регистрации.

После этого можно определиться со способом доставки удостоверения.

Затем необходимо внести некоторые медицинские данные – скан-копию либо фото медсправки. Группа крови и резус-фактор также подтверждается в этом разделе.

Указываются актуальные контактные данные.

Заявление подписывается и отправляется, а после этого оплачивается услуга выдачи и доставки.

По итогу, новые водительские права должны появится в соответствующем разделе приложения. Доставка документа может быть осуществлена курьером или пересылкой на указанное отделение почты.

Также отмечается, что такое нововведение призвано облегчить данную услугу, сделать ее более комфортной, быстрой и безопасной.

: avtosota.com