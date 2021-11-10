Посол Туркмении надавил на Соломенский райсуд

Судья Соломенского районного суда Киева Анна Сергиенко сообщила в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора о том, что столкнулась с давлением со стороны посольства Туркменистана в Киеве.

Как рассказала судья, в ее производстве находится уголовное производство по обвинению группы граждан Туркменистана в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 (разбой), ст. 189 (вымогательство) и ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса.

Данное дело находится в суде с 2018 года, а в производстве судьи Анны Сергиенко – с 2021 года.

Как рассказала судья, 2 ноября 2021 года в судебное заседание по обвинению указанной группы лиц явились представители посольства Туркменистана.

В то время, когда коллегия судей находилась в совещательной комнате, представители посольства, «с нарушением установленного порядка», пообщались с обвиняемыми в зале судебных заседаний.

Кроме того, 4 ноября в Соломенский суд поступило письмо посла Туркменистана в Украине (вероятно, речь идет о после Туркменистана Тойли Атаеве).

В данном письме шла речь о том, что близкие родственники подсудимых озабочены длительным судебным процессом в Украине, поэтому посольство Туркменистана просит председательствующую судью ускорить рассмотрение уголовного производства и вынести соответствующее решение.

В связи с этим, судья отметила в своем сообщении в Совет правосудия, что «порядок уголовного производства на территории Украины определяется только уголовным процессуальным законодательством Украины», а Венская конвенция о дипломатических отношениях устанавливает, что дипломатические работники обязаны уважать законы страны места их пребывания.

«Все официальные дела с государством пребывания ведутся через Министерство иностранных дел страны пребывания», — отметила Анна Сергиенко.

Судебно-юридическая газета