Замглавы Судебной администрации Чорнуцкий купил люксовое авто по «льготной» цене

Заместитель главы Государственной судебной администрации Сергей Чорнуцкий купил новый автомобиль Infiniti Q50 в салона за 850 тыс. гривен, передают Українськi Новини.

Однако любопытным является тот факт, что реальная цена авто на сайте диллера выше, она составляет 1 082 320 гривен.

Из декларации чиновника, известно, что авто он купил 1 октября у ЧП «Авто-Актив» за 849 240 гривен.

При этом, в тот же день Чорнуцкий взял 424 620 гривен кредита в банке «Креди Агриколь» для покупки автомобиля.

23 сентября Чорнуцкий получил 225 тыс. гривен дохода от продажи движимого имущества.

Ранее сообщали о том, что «слуга» Богуцкая обзавелась двумя авто за месяц.

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