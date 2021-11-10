Замглавы Судебной администрации Чорнуцкий купил люксовое авто по «льготной» цене

Заместитель главы Государственной судебной администрации Сергей Чорнуцкий купил новый автомобиль Infiniti Q50 в салона за 850 тыс. гривен, передают Українськi Новини.
Однако любопытным является тот факт, что реальная цена авто на сайте диллера выше, она составляет 1 082 320 гривен.
Из декларации чиновника, известно, что авто он купил 1 октября у ЧП «Авто-Актив» за 849 240 гривен.
При этом, в тот же день Чорнуцкий взял 424 620 гривен кредита в банке «Креди Агриколь» для покупки автомобиля.
23 сентября Чорнуцкий получил 225 тыс. гривен дохода от продажи движимого имущества.
Ранее сообщали о том, что «слуга» Богуцкая обзавелась двумя авто за месяц.
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