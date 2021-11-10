Самый богатый человек мира потерял 50 миллиардов долларов за два дня

Самый богатый человек в мире, основатель компаний «Спейс икс» и «Тесла» Илон Маск за два дня потерял 50 миллиардов долларов из-за резкого падения стоимости акций его компании-производителя электромобилей.

Как отмечает агентство «Блумберг», это самое большое двухдневное падение в истории «индекса миллиардеров», который публикует издание в режиме реального времени. Сейчас список показывает падение акций «Теслы» почти на 11%.

Ценные бумаги компании начали дешеветь после того, как Маск устроил опрос в «Твиттере». Миллиардер спросил у своих подписчиков, стоит ли ему продать 10% акций компании, и пообещал при любом исходе придерживаться результатов голосования. В итоге почти 58% опрошенных проголосовали за продажу акций.

Несмотря на потери, Маск сохранил первое место в рейтинге богатейших людей планеты. Его состояние оценивается в 271 миллиард долларов. Вторую позицию по- прежнему занимает основатель «Амазона» Джефф Безос с состоянием 205,9 миллиарда.

Это не первый раз, когда Маск теряет миллиарды из-за «Твиттера». В мае 2020 года одним коротким постом » Цена на акции «Теслы» завышена» бизнесмен обвалил акции «Теслы», в результате компания подешевела на 15 миллиардов долларов.

В феврале этого года Маск в мессенджере высказал мнение о том, что цены на криптовалюты находятся на завышенном уровне, это привело к падению стоимости биткоина, а затем и его автомобильной компании. Сам бизнесмен тогда потерял 15 миллиардов и статус богатейшего человека в мире.