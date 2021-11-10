Естонія діятиме проти порушників кримських санкцій, якщо матиме інформацію про них — посол Каймо Кууск

Про це Каймо Кууск, Надзвичайний і Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні, повідомив в ексклюзивному інтерв’ю Центру журналістських розслідувань.

В Естонії за порушення санкцій можуть оштрафувати або ув’язнити на строк до 5 років, хоча вироків із позбавленням волі поки що не було, розповів посол. Відповідаючи на запитання про естонську компанію AS Tavrida Electric Export, що входить до структури російської групи компаній Таврида Электрик, засновником якої є так званий «народний мер» Севастополя Олексій Чалий, який перебуває під санкціями ЄС і США, Каймо Кууск сказав, що готовий реагувати, якщо отримає інформацію про причетність естонських фізичних чи юридичних осіб до порушення санкцій.

«Я не маю інформації щодо цієї конкретної особи, компанії або ситуації. Наші державні установи безперечно будуть розслідувати інформацію про будь-яке порушення. Якщо ця інформація надходить до Посольства Естонії в Україні, то ми її передаємо відповідним державним установам у Таллінні, а ті все вивчають – аналізують, збирають додаткові дані, а потім, я впевнений, вживають належних заходів», – сказав Каймо Кууск.

Він додав, що готовий отримувати таку інформацію «цілодобово, 24/7».

Водночас, посол зазначив, що велику роль грає точність та перевіреність інформації:

«Недостатньо, коли хтось каже, що «всі знають, що та чи інша особа чимось володіє або торгує з кимось». Ви не можете використати цю інформацію в суді. Людина в Європейському Союзі може звернутися до суду і сказати: слухайте, мене неправильно зрозуміли, я не винен. Хтось поганий має таке саме ім’я, що й у мене, але я хороший! Санкції – це дуже серйозно. Зібрана інформація має бути надзвичайно точною та перевіреною кілька разів».

Докладніше читайте в ексклюзивному інтерв’ю Каймо Кууска, Надзвичайного і Повноважного Посла Естонської Республіки в Україні Центру журналістських розслідувань, або дивіться відеоверсію.