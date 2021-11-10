Украинская киберспортивная команда NaVi выиграла престижный турнир

В Стокгольме прошёл финальный поединок PGL Major Stockholm 2021, крупнейших киберспортивных состязаний по CS:GO. Впервые в истории турнира победа досталась команде из Украины Natus Vincere. Коллектив получил 1 млн долларов призовых.

Ещё до начала матча аналитики букмекерских контор считали NaVi абсолютными фаворитами поединка против G2 Esports. Так, в БК «БетСити» можно было поставить на победу украинского коллектива с коэффициентом 1,2 (примерно 83% вероятности), а на их соперников предлагалась котировка 4,2 (24%). С помощью рабочего зеркала сайта BetCity вы сможете получить доступ к ресурсу из любого региона.



Прогнозы экспертов сбылись. В финале NaVi одержали уверенную победу над G2 Esports со счётом 2:0 (16:11, 22:19). Примечательно, что на турнире представители нашей страны не проиграли ни одной карты, тем самым установив рекорд Major. По ходу состязаний Natus Vincere провели матчи против всех команд, которые входят в пятёрку сильнейших рейтинга HLTV.

Напомним, что PGL Major Stockholm проходил в столице Швеции с 26 октября по 7 ноября. За победу боролись 24 команды. Призовой фонд турнира составлял 2 млн долларов, а лучшим игроком соревнований был признан украинец Александр s1mple Костылев.