На Київщині зіткнулися два мікроавтобуси: є травмовані

Вчора, 9 листопада, у Борисполі сталася аварія за участі двох мікроавтобусів.

Про це повідомляє “Оперативна Україна інфо” із посиланням на “dtp.kiev.ua”.

За попередньо інформацією, аварія сталася близько 19-ї години на вулиці Кільцевій, поблизу повороту до села Кучаків. Там зіткнулися два мікроавтобуси Mercedes. Удар був такої сили, що один з автомобілів перекинувся на правий бік.

Унаслідок ДТП постраждав водій та пасажир одного із транспортів. Їх госпіталізували до місцевої лікарні.

Хто є винуватцем інциденту. Поки не відомо.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі деталі та обставини ДТП.

: oukr.info