Избежит ли сборная России кошмара 9 ноября? Прогноз 9 канала

В теннисе самый опасный момент в гейме — это когда ты сравниваешь счет, проигрывая 0:40. Как правило, большинство геймов в итоге проигрываются. Тут дело в психологии. При 0:40 ты включаешь все ресурсы и играешь больше даже, чем на максимуме. Не боясь проиграть, что уж тут бояться, когда 0:40.

А вот когда счет становится 40:40, включается механизм опасения, и игрок начинает бояться проигрыша, памятуя, с какого дна он всплыл. Как следствие, киксы, неуверенные действия, зажатость. Как итог — проигрыш.

Завтрашний матч сборной России со сборной Кипра — из этой серии.

Россия – Кипр —

После крайне неубедительных матчей с Кипром и Мальтой, после дичайшего отскока в матче со Словакией, после неожиданной ничьей хорватов сборная России неожиданно (в первую очередь, думаю, для самой себя) возглавила турнирную таблицу отборочной группы.

Решающий матч — с Хорватией в гостях. Россиянам достаточно не проиграть, и тогда они выйдут в финальный турнир чемпионата мира через парадную дверь, с чистого (чище не бывает) первого места.

Но перед этим надо обыграть завтра Кипр.

И вот тут вспомнилась мне ассоциация с теннисом. После матча со Словакией сборная России подверглась уничижительной критике. В то, что через тур она будет опережать Хорватию, верилось так же, как в победу сборной Бразилии на чемпионате мира по хоккею.

Как в то, что можно отыграться с 0:40, да еще на чужой подаче.

Но отыгрались. И, если продолжать следовать теннисной логике, завоевали право на брейк.

Осталось только Кипр обыграть.

Вот тут самая и опаска: запросто можно принять подарок судьбы за звук литавров. Строго говоря, игра сборной России не изменилась кардинальным образом в лучшую сторону. Даже победа гостевая в Словении не дает оснований предполагать такое чудесное преображение.

Карпин — он фартовый, без вопросов, но любой фарт ограничен во времени и пространстве, особенно если не подкреплен материальными факторами. Такими как мастерство, физическая и тактическая готовность.

Киприоты могут и не стать мальчиками для битья. Лучше всех это понимает все тот же Валерий Карпин. На вопрос журналиста: «Как сделать так, чтобы игроки выбросили из головы Хорватию и думали о Кипре?» наставник россиян ответил: «Что бы я ни говорил, возможно, что-то такое присутствует в подсознании. Есть ли такой риск? Да, есть. Надо риск минимизировать.

«Как?» — спросил собеседник.

«Разговорами. Как еще? По голове бить, что ли?» — простецки ответил Валерий Карпин.

Он знает, о чем говорит. Валерий Георгиевич со сборной России уже пережил 0:40 и кошмарное 9 ноября.

Так что полностью согласен: думать надо о Кипре, как обыграть его. Чтобы не получилось как с Украиной в 1999-м.

Как метко заметил один российский коллега, в Санкт-Петербурге и Сплите будет не до красот. Надо выжить любой ценой. И дать результат.

Сделать ровно то, что всю свою карьеру игроцкую делал Карпин: выживать и давать результат…

Карпин смог. Но сможет ли его сборная?