У Туреччині кіт із чотирма вухами знайшов будинок і став зіркою соцмереж

Кіт з Туреччини на прізвисько Мідас з чотирма вухами знайшов будинок і став популярним у соцмережах. Про це пише УНН із посиланням на LADBible.

Деталі

Зазначається, що деякий час Мідас жив на вулиці, поки його випадково не підібрала місцева мешканка, яка проходила повз нього. Вона помітила, що тварина виглядає дуже незвичайно і вирішила забрати її додому.

За словами жінки, чотири вуха кота ніяк не впливають на його гостру чутку — це просто додаткові “декорації”.

Також повідомляється, що деформація кота пов’язана з рецесивною мутацією гена його батьків.

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Публикация от Midas (@midas_x24)