Альфонс-гастролер Пасичник Сергей

Статья будет полезна для девушек и парней, которые по своей натуре доверчивы и открыты.

На фото Пасичник Сергей Викторович 28.01.1987 года рождения, трижды женат, двое детей, холостяк.

Этот нелюдь перевернул жизни сотни девушек, он, вместе со своими подельниками Сейтасмановым Рустамом Аджимировичем, Бадаляном Альбертом Викторовичем ездят по всем городам Украины, также и России и знакомятся с девушками, входят в доверие и любыми способами выпрашивают деньги или просят взять кредиты, для решения их проблем, заставляют продавать машины и даже квартиры.

Вначале знакомства эти молодые люди представляются работниками СБУ, именно поэтому просят у девушек их банковские карты для личного пользования, объясняют, что не могут взять кредит на себя, поэтому нужно взять вам, но они обязательно вернут.

После получения желаемого начинается психологическая атака, а именно обещания, которые тянутся годами, могут шантажировать фотографиями или видео интимного характера, которые они успели сделать за время «отношений», угрозы нанять адвокатов.

Пасичник Сергей ведёт игру посерьёзнее, его проекты более длительные, ради своих целей и заполучения полного доверия от девушки готов даже воспользоваться беременностью.

На данный момент на его счету 2 девушки, брошенные с маленькими детьми в России и Украине, на которых он оставил свои кредиты на сумму около 200 000 грн и проданные машины около 600 000 грн у каждой, также в ход шли макбук, золото, телефоны, которые быстро сдавались в ломбард. В истории этого мошенника есть уголовные дела, на которые наша полиция, к сожалению, не обращает внимания.

Ежедневно обманутых девушек становится больше, так как это основной доход этого гражданина и его напарников.

Татьяна