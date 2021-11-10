Правоохоронці Києва затримали псевдомінера. Він погрожував підірвати відділок поліції

Правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати відділок поліції на вулиці Петра Запорожця у Дніпровському районі столиці. Чоловіку загрожує до шести років в’язниці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Після перевірки відділку вибухівки не знайшли.

Поліція відшукала псевдомінера за годину – чоловіка, 1978 року народження, раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання вибухівки, заявили в поліції.

Правоохоронці та прокуратура готуються оголосити затриманому підозру за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (ст. 208 КПК України)

: suspilne.media