На что обратить внимание при покупке б/у авто: названы 5 ключевых проблем

Многие украинцы испытывают трудности с поиском хорошего автомобиля на рынке б/у – задачу в несколько раз усложняет переполненность украинского рынка подержанными машинами из-за границы.

О том, как обойти стороной самые безнадежные варианты на рынке б/у автомобилей, сообщает издание AmperCar.

Во-первых, необходимо обратить внимание на состояние кузова. Даже если внешне все выглядит очень благополучно, все равно потом можно будет увидеть гнилые пороги, лонжероны или пол. В этом случае не стоит вестись даже на очень хорошую скидку, особенно, если владелец автомобиля выступает против против заезда на СТО.

Во-вторых, причиной отказа может стать неправильный угол развала/схождения колес. Обычно после некачественного ремонта или сильного удара уже нельзя выставить колеса идеально ровно. Многие продавцы делают хорошую скидку на процедуру развала/схождения, а по итогу, получают машину которой нужно полностью заменить ходовую.

И все же, если предлагаемый автомобиль вам действительно нравится и это единственный момент, который вас смущает, то стоит заехать на СТО и попросить проверить/выставить развал на автомобиле.

В-третьих, причиной отказа может послужить плохо работающий двигатель, дергающаяся коробка или мертвые элементы трансмиссии. Ремонт любого из этих элементов может обойтись в треть, а то и в половину стоимости автомобиля.

В-четвертых, причинами для отказа могут стать проблемы с документами и отказ продавца ехать на оформление сделки. На сегодняшний день в Украине существует ряд сервисов, которые за небольшую плату проверяют всю историю автомобиля. Благодаря им можно узнать о серьезной аварии или юридических проблемах с автомобилем даже если продавец не совсем честен.

Если продавец хочет выписать доверенность получить деньги и уехать, то потом нового владельца может ждать неприятный сюрприз непосредственно при оформлении авто.

: apostrophe.ua