Уряд підвищив тарифи на трансплантацію серця та легень

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про підвищення тарифів на операції з трансплантації серця та легень.

Як передає Укрінформ з посиланням на Міністерство охорони здоров’я, відповідна постанова була схвалена під час засідання уряду.

“Завдяки прийнятим змінам українські медичні заклади отримають можливість покривати усі фактичні витрати на здійснення відповідних операцій, а також збільшити їхню кількість та підвищити якість”, – повідомили в МОЗ.

Згідно з ухваленими змінами, послуга “Трансплантація серця/комплексу “серце-легені” або після перенесеної трансплантації серця/комплексу “серце-легені”, у т. ч. донорський етап” відтепер розділяється на дві окремі послуги: з трансплантації серця та трансплантації легень. Це зумовлено відмінностями станів, які потребують трансплантації, післяопераційних періодів, потребою у специфічній реабілітації тощо.

За даними МОЗ, відбувається збільшення тарифів на трансплантацію серця та легень втричі – до 2 млн грн та 2,7 млн грн відповідно, що зумовлено необхідністю покриття фактичних витрат надавачів послуг з трансплантації та складністю й високою вартістю посттрансплантаційного періоду у пацієнтів.

При цьому оновлені тарифи все одно будуть меншими за вартість аналогічних послуг за кордоном. Так, раніше держава сплачувала за операцію з трансплантації українцям серця та легень за кордоном (Білорусь) 110 тис. дол. та 140 тис. дол. відповідно.

У МОЗ наголошують, що такі зміни дозволять стимулювати розвиток напрямку трансплантації, збільшити доступність відповідних операцій та надати допомогу якомога більшому числу українців з тих, хто її потребує.

У міністерстві також нагадали, що операції з трансплантації в Україні виконуються за рахунок коштів державного бюджету і є абсолютно безоплатними для пацієнтів.

За 2020 рік в Україні було проведено 9 трансплантацій серця – це більше, ніж за всі попередні роки незалежності України, а у 2021 році (станом на 18 жовтня) – 22. Також у 2021 році вперше трансплантовано серце дитині та виконано першу пересадку легень від посмертного донора.

: ukrinform.ua