Юрій Ткач відверто розповів про секрет сімейного щастя з дружиною

Відомий український комік Юрій Ткач є дуже сімейною людиною. Вільний час від роботи артист проводить з донькою Лізі та дружиною Вікторією, про що свідчать численні публікації у соціальних мережах.

Для багатьох фанатів їхня пара є ідеалом сім’ї та родинного щастя. Під час знімань Юрій знайшов час для спілкування з журналістами та розповів певні подробиці їхньої ідилії.

“Мій секрет сімейного щастя простий – побільше працювати, аби вдень не бачитися, – сміється комік. – Увечері дуже скучити одне за одним і з радістю зустрітися. А потім зранку знову піти на роботу… І так проходять хвилини, години, дні та роки”.

Також Ткач зізнався, чи часто вони з дружиною сваряться та конфліктують.

“Дружина дуже лояльна, вона мене не пиляє і дуже рідко сварить, – зізнався Юрій Ткач. – Виняток може зробити, якщо я задовбую її запитаннями. Для мене дуже важливо зважувати все, коли я хочу щось робити. Можу вагатися, робити чи не робити щось. Хочеться мати чіткий план, і коли я його не маю, мучу дружину запитаннями, аби вона підказала”.

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Публикация от Юрій Ткач 🇺🇦 (@yuriy_tkach)

: glianec.com