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На продаж виставили «золотий» позашляховик за 750 тисяч доларів

11.11.2021

Випуск позашляховика Dartz Prombron Aladeen Edition був присвячений фільму «Диктатор». Саме на такому автомобілі їздив головний герой картини Сашко Барон Коен. Саме тому модель набула статусу «диктаторський броньовик».

В основі лімітованого позашляховика лежить Hummer H2. Кузов автомобіля броньований. У салоні є біометричний сейф. Позашляховик був випущений тиражем лише у 10 екземплярів.

Три екземпляри з фільму було продано практично відразу після виходу фільму в прокат. Останній позашляховик, із тих, які брали участь у зйомках, також продадуть. Передбачається, що машину зможуть продати за нечувані 750 тисяч доларів.

Говорячи про технічні характеристики, броньовик укомплектований двигуном V8 потужністю 400 кінських сил.

: uamotors.com.ua

 

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