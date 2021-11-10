Ольга Горбачева завершила 25-летний творческий путь

Ради прощального концерта артистка сама оплатила зрителям все тесты на ковид.

Легендарная музыкальная ведущая и автор-исполнитель Ольга Горбачева, которая недавно заявила, что уходит из шоу-бизнеса, провела прощальные концерты, с которыми завершила свою 25-летнюю яркую карьеру.

Концерт в Киеве прошел в последний день перед локдауном и находился на грани срыва. Но его спасла невероятная щедрость Ольги. Она первая среди украинских артистов оплатила зрителям все тесты на ковид лично. Кроме того, Ольга купила билеты на поезд тем зрителям, в чьих городах локдаун был введен ранее и концерты отменены. Так на концерт в Киев смогли приехать поклонники из разных городов Украины.

“Проект Ольга Горбачева был масштабным, потому и прощание — это для меня и праздник, и благодарность одновременно. Если Леди Гага смогла не только вернуть деньги за билеты, но и оплатить поклонникам из других городов билеты на самолёт, когда ее тур отменили, то почему мои зрители должны страдать финансово из-за новых норм ограничений? Я устранила все препятствия, чтобы наша встреча состоялась!” — делится Ольга Горбачева.

Артист-ментор отработала весь концерт в уникальном стихотворном жанре. Этим растрогала до слез даже мужчин в зале, и среди них своего мужа Юрия Никитина.

“Ольга Горбачева – невероятно профессиональный и зрелый артист. Ее любовью пропитана каждая нота и слово ее песен. Каждый момент этого шоу и каждый трек – пример того, как должен жить и творить настоящий Артист. Я горжусь Ольгой Горбачевой! Это не просто концерт – это волшебство трансформации. Браво! Меня часто называют продюсером моей жены, но на самом деле это не так. Продюсер этого шоу – сама Ольга. Я, как зритель, верю каждому ее слову. Оно проникает в мою суть и трансформируется в радость внутри меня. В этот вечер я чувствовал себя по-настоящему счастливым”, — написал Юрий в своем инстаграм.

Ольга показала, как менялись ее авторские песни на протяжении 15 лет. Она была грустной в сольном проекте “Арктика”, эпатажной в своем girls-band, женственной с более поздним репертуаром под именем Ольга Горбачева, и невероятно энергичной и мотивационной с песнями-аффирмациями.

Также элементом шоу стала эволюция визуального стиля артистки: от белых арктичных нарядов, знаменитых перьев из клипа “Звезда” и до пальто из видео с Ван Даммом: Ольга использовала в концерте все свои знаковые наряды в новом и неожиданном миксе!

Главный сюрприз Горбачева приготовила на конец шоу. Она призналась зрителям, что решила отказаться от известного имени и всего прошлого багажа, чтобы снова чувствовать себя молодой и легкой. Забыть, все что умела, что ограничивало, заново мечтать и вдохновлять Женщин 40+.

Теперь она на решила стать новым артистом под именем NIKA NIKITINA.

: showdream.org