В Австрії бордель пропонує «30 безкоштовних хвилин» за вакцинацію від коронавірусу

Бордель в Австрії пропонує ваучери на 30 безкоштовних хвилин своїх послуг за вакцинацію від коронавірусу. Таким чином там хочуть збільшити кількість клієнтів.

Про це пише Sky News.

У закладі хочуть підвищити загальний рівень вакцинації у країні та залучити більше клієнтів, кількість яких суттєво впала під час пандемії.

За вакцинацію, яку проводитимуть медики безпосередньо в борделі, усі отримуватимуть ваучер на 30 безкоштовних хвилин з «обраною леді» в сауні.

Наразі в Австрії вакциновано близько 64% населення, а без вакцинації тепер не пускають у кафе, ресторани, кінотеатри, готелі та інші громадські заклади. Наразі у країні спостерігається спалах захворюваності — кількість нових випадків щодня значно зростає.

: pekeltse.babel.ua