Израильтян призвали не брать невакцинированных детей в Европу, ряд стран Старого Света скоро могут стать «красными»

Если ваши дети не привиты, не стоит брать их в заграничную поездку: об этом высокопоставленный чиновник Минздрава Израиля заявил в беседе с журналистом издания «Исраэль ха-йом».

В ряде европейских стран отмечается все больше новых случаев заболеваний коронавирусом, и потому стоит задуматься о целесообразности поездок в эти государства, предупредил чиновник. Конкретные страны не были упомянуты. Собеседник издания особо отметил, что на данный момент нет запрета Минздрава на посещение никаких стран мира, однако предостерег израильтян от поездок в страны из «оранжевого списка», среди которых названы Австрия и Нидерланды, где резко выросло число новых случаев инфицирования коронавирусом.

Предостережения о возможном риске при посещении «оранжевых стран» не влияют на планы израильтян: они не отказываются от ранее запланированных поездок, подчеркнул представитель Минздрава.

В статье отмечается, что в ближайшее время Минздрав может пересмотреть «светофорный список» и снова внести ряд стран в «красный список».

Чиновник акцентировал внимание на том, что открытие границ страны для организованных туристических групп не оказало влияния на рост количества новых случаев инфицирования коронавирусом в Израиле.

12 ноября глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил на еженедельном брифинге об очередном антирекорде заболеваемости «ковидом» в Европе. «Почти 2 млн случаев COVID-19 были зафиксированы в Европе на прошлой неделе. Это самый высокий показатель за одну неделю в этом регионе с начала пандемии», — сказал он.

Как мы сообщали, в Европе растут темпы распространения коронавирусной инфекции. В последние дни сразу в нескольких странах обновлены рекорды по числу зараженных в сутки. Первой на ухудшающуюся ситуацию отреагировала Дания, с 12 ноября в стране действует ряд антиковидных ограничений.

Следом за Данией локдаун ввели в Нидерландах, в Германии вернули бесплатное тестирование на «ковид».