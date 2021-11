Футболіст полагодив освітлення на стадіоні під час матчу

Курйозний епізод трапився у поєдинку напіваматорського Кубка Англії.

Матч 1/128 фіналу Кубка Англії серед напіваматорських команд Марін – Данстон запам’ятається вболівальникам кумедною ситуацією.

Під час гри на арені зникло освітлення. Коли місцеві електрики виявились безсилими, до справи взявся півзахисник гостей Філ Тернбулл та врятував матч. Як виявилось, Філ у позафутбольному житті працює електриком. Світлина, на якій Тернбулл порається зі світлом в оточенні фанатів з пивом, вже стала вірусною.

Поєдинок завершився унічию (2:2), але у серії пенальті пощастило футболістам Маріна.

At Marine, where the floodlights have gone out. One of Dunston’s midfielders is a spark and he’s trying to sort it out. Now on the phone to a mate back in the north east. pic.twitter.com/pBneS6DmCA

— Simon Hughes (@Simon_Hughes__) November 13, 2021

: football24.ua