Катерина Осадча вразила своєю худорлявістю у чорній сукні

Відома українська телеведуча Катерина Осадча часто ділиться з шанувальниками ефектними світлинами та розповідає про цікаві моменти зі свого життя. Жінка не боїться показувати себе у абсолютно різних образах та часто демонструє своє обличчя без макіяжу.

Як відомо, Осадча лише нещодавно втретє стала мамою, але їй вдалося дуже швидко повернутися у форму. Наразі вона повернулася до роботи та активного життя і виглядає просто неймовірно.

Цього разу телеведуча вразила чуттєвою фотосесією. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала дві світлини в чорно-білому та кольоровому варіанті. На них вона позує в ефектній чорній сукні з відвертим декольте. Приталений крій вигідно підкреслив усі вигини фігури Катерини, а волосся, яке вона залишила розпущеним, ніжно спадало на плечі жінки. Свій образ телеведуча доповнила ніжним намистом на шиї.

У дописі під світлинами Осадча запропонувала шанувальникам зробити вибір та запитала, яке фото їм подобається більше. Фоловери активно долучилися до голосування та залишили кумирці багато хороших коментарів. Проте, були й ті, яких дуже збентежила її надмірна худорлявість.

“Ніби з концтабору”, “Навіщо себе так засушувати?”, “Можна поставити діагноз – анорексія” – написали вони.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

: wona.com.ua