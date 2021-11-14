Суд постановил, что перерыв на кофе не входит в трудовую деятельность

Кофе-брейки не считаются работой, постановил суд Италии, несмотря на то, что прием эспрессо укоренился в культуре труда страны.

После 10-летней судебной тяжбы Верховный суд Италии постановил, что женщина, сломавшая запястье во время кофе-брейка, не пострадала от несчастного случая на рабочем месте.

Женщина, государственный служащий, покинула свое рабочее помещение на утренний кофе-брейк с коллегами, потому что в офисе не было кофе.

Работникам было дано разрешение выйти за кофе, но суд постановил, что решение пойти было «риском, который работник охотно взял на себя».

Употребление эспрессо не было «физиологической необходимостью, связанной с ее трудовой деятельностью», заключил суд.

: yaizakon.com.ua