Медик рассказал, как распознать опасную болезнь по храпу: 8 признаков

Доцент Университета Южной Калифорнии Радж Дасгупта, эксперт в области сна рассказал, как отличить безобидный храп от опасного нарушения, которое сигнализирует о серьезной болезни, передает телеканал «Си-эн-эн».

Медик отметил, что иногда храп не является опасным, например, когда человек храпит из-за простуды или аллергии. Обычно в этих состояниях есть отек носовых проходов, мышц языка, неба и горла, вследствие чего они пропускают воздух, вызывая вибрацию. «Храп может быть нормальным явлением и не являться поводом для беспокойства», — сказал эксперт по сну.

Радж Дасгупта перечислил восемь главных пунктов, которые помогут отличить обычный безобидный храп от опасного нарушения, а именно, от так называемого обструктивного апноэ сна .

Звук храпа. Прежде всего специалист советует обратить внимание на громкость храпа. «Речь о настолько громком храпе, который он заглушает разговоры или будет слышен через закрытую дверь. Домочадцы некоторых моих пациентов с обструктивным апноэ сна описывают их храп как звуки «умирающего медведя» или сцены из кинофильма «Парк юрского периода», — так описал звуки опасного храпа Дасгупта.

Постоянная усталость. Об отличительных симптомах нездорового храпа может свидетельствовать сильная усталость и сонливость в течение дня. Это является следствием того, что апноэ мешает получить за ночь необходимый отдых.

Остановка дыхания во сне. Это один из главных признаков нездорового храпа. Обычно спящие не замечают задержек своего дыхания. Однако это не должны игнорировать близкие храпящего. «Если ваш партнер перестаёт дышать, кашляет или задыхается — это признаки того, что храп может быть ненормальным, и это заслуживает особого внимания специалистов по сну», — говорит Дасгупта.

Склонность к гипертонии. Обструктивное апноэ сна чревато гипертонией. Каждый раз, когда человек перестает дышать на несколько секунд, в организме повышается кровяное давление. При том, что гипертония сама по себе не является признаком нарушения сна, она может быть лишь предупреждающим знаком.

Индекс массы тела (ИМТ). Избыточный вес также приводит к нездоровому храпу, так как тяжесть или ожирение тканей в области рта и шеи затрудняет дыхание. ИМТ высчитывается через соотношение веса (в килограммах) к росту (в сантиметрах). Нормой ИМТ считаются показатели от 18,5 до 24,9, показатель выше 30 говорит об ожирении и повышает риск развития апноэ.

Возраст. В зоне риска находятся люди старше 50 лет. По словам экспертов, с возрастом тонус мышц мягкого неба и шеи ослабевает, что может привести к неестественному храпу.

Окружность шеи. Помимо прочего, показателем потенциального обструктивного апноэ во сне может являться большая окружность шеи, обусловленная избыточным весом либо генетикой. (Больше 43 сантиметров для мужчин и 40,6 сантиметров для женщин).

Пол человека. Мужчины чаще страдают от обструктивного апноэ сна — вероятно, потому, что у них, как правило, бывают более крупные языки и больше жировой ткани в верхней части тела, особенно в области шеи и иногда живота. Однако апноэ встречается и у женщин. «Мы определенно наблюдаем более выраженное обструктивное апноэ во сне у женщин после менопаузы», — говорит Дасгупта.

При обнаружении хотя бы трех из этих признаков следует обратиться к специалистам в области сна.

«Врач может назначить использование специальной маски для сна. Направляя воздух в легкие через маску для носа, специальное устройство помогает поддерживать их проходимость всю ночь. Помимо этого, нивелировать симптомы или даже устранить апноэ способно снижение веса: потеря массы тканей в области рта, языка и шеи снижает давление на дыхательные пути. Если анатомические проблемы, такие как носовые полипы, увеличенные миндалины или аденоиды или искривленная перегородка способствуют апноэ, врач может рекомендовать хирургическое вмешательство. Легкие случаи апноэ можно победить за счет позы во сне: нужно лежать на боку, а не на спине, так как это улучшит проходимость дыхательных путей», — заключил Радж Дасгупта. .