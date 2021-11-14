Политолог: Лукашенко станет новым Медведевым для Путина

Владимиру Путину подготовили справку, на основании которой радиостанция «Эхо Москвы» могла получить статус «иностранного агента», но президент России решил просто ткнуть главного редактора: об этом руководитель «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в предположительной форме заявил в интервью телевизионному каналу RTVI.

«Давайте я предположу. Ему подготовили справку, чтобы объявить «Эхо Москвы» иностранным агентом. Я просто знаю, как работает схема. Ему приготовили справку, и в этой справке было, что каждый второй, и там перечислены фамилии, не столь журналистов «Эха Москвы», сколько постоянных гостей «Эха Москвы», которые — кто-то ездил полгода назад на работу в США и получил право на работу — в списке; у кого-то действительно второе гражданство, но это люди, которые не являются журналистами «Эха Москвы», но являются постоянными гостями или ведущими — в списке; украинцы — в списке; молдаване — в списке; белорусы — в списке. Формально президент прав. Но президент, видимо, посмотрев это, решил этой справкой воспользоваться по-другому, а просто взять и ткнуть меня, значит, вот в это. Еще не вечер, подождите. <…> Вот он не поверит, что на «Эхе Москвы» нет ни одного человека, который работал бы на иностранное СМИ, не поверит. Но если мы напишем, что половина, он скорее поверит. <…> Такие штуки работают», — сказал Венедиктов.

По его мнению, страна сейчас живет в переходном периоде от авторитарного к тоталитарному государству: «Авторитарное государство — это да, мы его видим. Мы видим, как основные решения замыкаются на одном человеке. Или, скажем так, что основные решения принимаются с учетом мнения одного человека, не с учетом законов, не с учетом интересов разных слоев общества, а с учетом мнения одного человека. Это авторитарное государство, вот оно у нас есть. <…> Мы видим начало перехода, на мой взгляд, к тоталитарному государству, это когда государство начинает вмешиваться в вашу личную жизнь. <…> Мы находимся в таком нехорошем состоянии перехода к тоталитарному… Диктатура — это совсем другое, это когда он начнет вешать на зубцах Кремля своих ближайших соратников, вот это будет диктатура. <…> Я понимаю, что люди меняются, но в моем представлении Путин — человек осторожный. Диктатор не может быть осторожен, диктатор должен все время заниматься эскалацией. Он все время должен доказывать свою силу и уникальность. Я пока этого не вижу».

Венедиктов считает, что Владимир Путин будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году: «Спроси меня сегодня — пойдет. А значит, транзит уже идет, транзит начался с изменения… <…> Юридически он начался с изменения Конституции, очевидно, где президент подписал отдельный договор с народом. Собственно говоря, изменение Конституции могло быть только Госдумой и Советом Федерации, ему не нужно было это голосование, этот плебисцит. <…> Все уже забыли, что плебисцит в июле, а Навальный отравлен в августе — последствия. И законы тоже все больше и больше, круче и круче. <…> Он останется первым лицом государства, не важно, на каком посту он будет в этот момент, потому что мы не знаем, как будет изменена конфигурация государства, теперь можно все».

Венедиктов полагает, что в вопросе объединения с Белорусией Москва ищет формулу, при которой Лукашенко будет лишен маневра, но не до конца: «Главное препятствие, очевидно, Лукашенко, потому что он понимает, что он никогда не будет на первых ролях в случае объединения. <…> Я думаю, что Кремль ему разное предлагал на разных этапах, то есть я не думаю, я знаю, на разных этапах. Вообще, объединение с Белоруссией — это начиная с 1997 года, эти разговоры еще при Борисе Николаевиче я помню. <…> Я думаю, что путинское окружение, именно окружение, те, кто занимается белорусским направлением, Дмитрий Козак например, оно ищет такую формулу, где, с одной стороны, Лукашенко надо прижать, но не до конца, потому что черт его знает, что он выкинет. И вот сейчас, на сегодняшний день в том виде, в каком есть, если я правильно понимаю кремлевские процедуры, Лукашенко выгоден даже такой, а может быть, тем более такой».

Президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) политолог Илья Гращенков не исключает, что в случае полной интеграции России и Белоруссии во главе Союзного государства окажется тандем Владимира Путина и Александра Лукашенко. В этом тандеме роли распределятся следующим образом: Владимир Путин будет президентом Союзного государства, Александр Лукашенко займет пост спикер парламента нового государственного образования.

«В принципе данный сценарий рассматривался как основной до «поправок» в Конституцию», — цитирует Гращенкова издание «Московский комсомолец». Политолог отметил, что Лукашенко поломал всю конструкцию, после чего Кремль начал использовать план «Б» с обнулением сроков Путина.