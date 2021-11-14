В водительских правах появятся новые отметки: что означает код “78”

Изменения затронут новоиспеченных водителей

Сдекабря для украинцев изменятся правила выдачи водительских прав. Среди прочего будет добавлена новая отметка “78”, что связано с автоматической коробкой передач.

Подробнее об изменениях рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Теперь по правам украинца можно будет понять, на какого типа автомобиле он тренировался перед получением документов.

Если в удостоверении будет имется код “78”, значит водитель умеет управляться с машиной на автоматической коробке передач. Вождение других транспортных средств ему запрещается.

В случае, если подобная отметка в правах отсутствует, человек сможет управлять любым автомобилем (определенной категории, которую освоил, разумеется).

Добавим, что код будут вносить в графу 12 водительских прав.

Такие изменения были внесены постановлением Кабмина от 22 сентября 2021 года. К слову, они не коснутся уже выданных водительских прав, поэтому менять уже имеющийся документ не придется.

: telegraf.com.ua