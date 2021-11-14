В Москве мужчина спасал человека, бросившегося под поезд, и погиб сам. ВИДЕО

В субботу, 13 ноября, около 7 вечера на станции московского метрополитена «Сходненская» случилось ЧП. Один мужчина пытался покончить с собой прыгнув под поезд, а другой пытался его остановить. В результате «спасатель» погиб под колесами поезда, а неудавшийся самоубийца не только выжил, но и сбежал, чтобы завершить задуманное в другом месте, сообщает «телеграм-канал 112».

Позже была установлена личность мужчины, пытавшегося остановить самоубийцу. Им оказался 26-летний Алихан Азизов.

«Неизвестный бросился под состав, в этот момент его попытался остановить Алихан Азизов, который стоял рядом. После мужчина, который прыгнул на рельсы, выжил и сбежал. Азизова спасти не удалось, он скончался на месте», – отмечается на канале.

Из-за ЧП пришлось отменить около 20 поездов.

По данным журналистов, мужчина, который хотел покончить с собой, на расстоянии километра от станции метро поднялся на 12 этаж высотного здания и спрыгнул. На этот раз покончить с жизнью ему удалось. Личность погибшего пока не установлена.

Ранее мы сообщали, что в Венгрии мужчина намеренно лег под поезд, чтобы ему отрезало ноги, с целью получить страховую выплату на сумму 2,8 миллиона евро. Предварительно он оформил договоры с несколькими страховыми компаниями. Однако деньги ему не выплатили, так как страховики заподозрили неладное.