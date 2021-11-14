Минздрав Израиля дал добро на вакцинацию от «ковида» детей с пяти лет

Генеральный директор Министерства здравоохранения Нахман Аш подписал директиву о начале кампании по вакцинации детей в возрасте с 5 до 11 лет после того, как Консультативный совет по борьбе с эпидемией одобрил ее проведение подавляющим большинством голосов. Из 75 членов Совета против начала вакцинации детей из этой возрастной группы проголосовали лишь двое.

Как ожидается, антиковидные прививки начнут ставить детям от 5 до 11 лет в начале следующей недели.

Прививать им будут уменьшенную на треть относительно «взрослой» дозу вакцины «Файзер».

Первая крупная партия «детской» вакцины должна прибыть в Израиль в среду, или самое позднее, в четверг.

К этому времени занимающиеся вакцинацией медицинские бригады должны пройти специальный инструктаж.

Вакцинирование детей будет проводиться в медицинских центрах и поликлиниках больничных касс. Также в Минздраве в настоящее время обсуждается вопрос об организации мобильных пунктов вакцинации для жителей из удаленных от крупных городов районов страны. По словам генерального директора Минздрава, ведомство разрешит проводить вакцинацию в школах и в поселковых медпунктах.

Вместе с тем, пока не установлен промежуток между этапами вакцинации детей. Этот вопрос будет обсуждаться в ближайшую среду. По рекомендации американского Управления по контролю за качеством продуктов и лекарственных препаратов, интервал между первой и второй прививкой у детей должен быть не менее трех недель, т.е. таким же как у взрослых.

Компания «Файзер» заявляет, что эффективность детской вакцины составляет 91%. По утверждению компании, этот показатель был получен в ходе клинических испытаний с участием 2268 детей младшего возраста.

Американский регулятор, в свою очередь, утверждает, что польза от вакцинации детей препаратом «Файзер» значительно превышает уровень риска серьезных побочных эффектов, что было проверено на 3100 вакцинированных из возрастной группы «5-11».

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