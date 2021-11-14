«Не чіпайте мене». Андрій Данилко відмовився танцювати з Каменських та Поляковою під Сердючку

На шоу Маска Настя Каменських та Оля Полякова вмовляли Андрія Данилка станцювати з ними.

Свої таланти у четвертому випуску другого сезону шоу Маска продемонстрували п’ятеро учасників, серед яких епатажний Скандал, меланхолійний одинак Мухомор, веселий Джміль білий Тигр, романтична Горила та зворушливе Совеня.

Мухомор виконав пісню Вєрки Сердючки Гуляночка, змусивши танцювати зіркових детективів — Настю Каменських та Олю Полякову. Артистки вмовляли Андрія Данилка станцювати з ними, але автор хіта відмовився.

«Я тебе благаю. Не чіпайте мене. Відчепіться. Відійдіть від мене. Я натанцювався», — зазначив Данилко. Після виступу Мухомора Каменських звернулася до Данилка. «Андрію, ти наше національне надбання», — сказала вона.

Данилко зазначив, що знає, хто ховається під цим костюмом. Він написав свою версію на папері та віддав записку Володимиру Остапчуку. Він відкриє конверт лише тоді, коли Мухомор зніматиме маску. Детективи також припустили, що у цьому образі може ховатися Віталій Козловський, MELOVIN чи Юрко Юрченко.

: life.nv.ua