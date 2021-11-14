Спохватились: военным разрешили стрелять по арабам, крадущим оружие

Армейское руководство пересмотрело инструкции по применению огнестрельного оружия.

Теперь военнослужащим разрешено стрелять по тем, кто крадет или похищает «боевые средства», то есть оружие или боеприпасы. Правда, стрельба разрешена исключительно по ногам, «не с целью умерщвления». И только по тем, кто крадет боевые средства (а не генераторы и прочий небоевой инвентарь), и только на полигонах и тренировочных территориях.

Имеются в виду прежде всего обширные территории в Негеве, отданные под военные нужды. Например, окрестности тренировочной базы «Цеэлим». Эти участки давно подвергаются набегам бедуинов, которые, зачастую среди бела дня и на глазах у караула, забирают оборудование, задирают военных, зная, что те не имеют права стрелять. Военным же приходится терпеть арабский беспредел – единственное, что они могут сделать, это вызвать полицию.

Теперь военные смогут стрелять хотя бы по тем, кто ворует оружие и боеприпасы. Другое оборудование военные по-прежнему не смогут защищать с оружием в руках, а будут вынуждены, как любые другие инстанции, в случае таких краж обращаться в полицию.

Напомним, что израильская юстиция не поощряет защиту как частной, так и государственной собственности при помощи оружия. Недавно к 9 месяцам принудительных работ был приговорен Арье Шиф из Арада, застреливший угонщика Мухаммеда аль-Атраша. Прокуратура требовала для него от четырех до шести лет тюремного заключения, но судья Ревиталь Кац-Яффе вынесла гораздо более мягкий приговор – к удивлению многих, не ожидавших от судебной системы справедливости. Тем не менее, и этот судебный процесс стал свидетельством того, что в воров и грабителей лучше не стрелять, чтобы самому не превратиться из жертвы ограбления в обвиняемого. Тем более это касается тех, кто охраняет не свое, а казенное имущество.