Ничего святого: арабские кланы передрались прямо у входа в больницу «Сорока»

Сегодняшний вечер оказался крайне неприятным для пациентов и персонала беэр-шевской больницы «Сорока». Сначала на входе в приемный покой повздорили представители двух бедуинских кланов из Рахата – пациенты с сопровождающими. Между ними завязалась драка, которую прибывшим по вызову сотрудникам полиции, вместе с больничными охранниками, удалось довольно быстро прекратить.

Однако пока полицейские «расследовали обстоятельства происшествия» в приемном покое, снаружи, на больничной парковке, стало твориться нечто невообразимое.

На помощь каждой из сторон подтянулись многочисленные представители обоих кланов с пистолетами и ножами, и завязался настоящий бой. В больнице были слышны выстрелы, заведующий приемным покоем велел всем пациентам закрыться в палатах.

*המציאות הקשה בנגב*

כשעה לאחר סיום וועדת הביטחון בבירת הנגב נכנסו לערב קרב חמולות בארומה צומת שוקת אשר לווה ביריות ומכות בתוך הסניף ומחוצה לו, בזמן שאזרחים חפים מפשע, אימהות ,ילדים ועובדים בצורים במקום ומנסים להגן על חייהם. עביריינים פורעי חוק.

ממש ברגעים אלו, במיון סורוקה יריות pic.twitter.com/AzKR6asLxW

— יהודה בננו banano yehuda (@YehudaBanano) November 14, 2021

К больнице пришлось вызывать подкрепление – отряды пограничной полиции, которым удалось прекратить арабскую битву. Задержано 19 человек. Четверо участников драки оказались в том же приемном покое больницы «Сорока» – двое с ножевыми ранениями и еще двое с сильными ушибами.

Как рассказали журналистам пациенты из приемного покоя, при звуках выстрелов у них ушла душа в пятки – они не могли представить себе, что в центре Беэр-Шевы, прямо перед больницей, возможен подобный «дикий Восток».

В последнее время беэр-шевская полиция ведет усиленную борьбу с арабским криминалом, ей в помощь направлены подразделения пограничной охраны из иерусалимского округа. Но, судя по всему, местных бедуинов это мало волнует. Хотя нарушающих порядок арабов задерживают постоянно, о дальнейшей судьбе этих задержанных никогда ничего не сообщается. По всей видимости, и нынешние 19 арестованных вскоре отправятся по домам после «серьезного разговора» в полиции.