Як отримати міжнародне посвідчення водія

Міжнародне посвідчення водія видається на підставі національного посвідчення водія у територіальних сервісних центрах МВС. Термін його дії — 3 роки, але не більше строку дії національного посвідчення водія.

Про це повідомляє «Я і Закон» з посиланням на пресслужбу Головного сервісного центру МВС.

Для отримання (обміну) міжнародного посвідчення водія необхідно звернутись до зручного за місцем розташування територіального сервісного центру МВС з наступними документами:

пред’явити оригінал посвідчення водія адміністратору на місці та надати його копію;

паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи)

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

фотокартка розміром 3,5х4,5 см на матовому папері;

платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

Строк надання послуги:

До 5 робочих днів з дня подання необхідних документів

Національне посвідчення водія, на підставі якого було видано міжнародне, не вилучається. Після перевірки поданих документів посадова особа ТСЦ МВС одразу повертає заявнику національне посвідчення водія, паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Видача (обмін) міжнародного посвідчення водія здійснюється без складання іспитів.

Міжнародне посвідчення водія без наявності національного не є дійсним.

Для виїзду за кордон національне посвідчення водія обов’язково має містити наступну інформацію:

Прізвище

Ім’я і по батькові

Дата і місце народження

Орган, що видав посвідчення

Дата і місце видачі посвідчення

Дата закінчення дії посвідчення

Номер посвідчення

Підпис і / або штамп або печатку органу, що видав посвідчення

Підпис власника

Фотографія власника

Категорія / категорії, або підкатегорії транспортних засобів, на які поширюється це посвідчення, із зазначенням дати видачі посвідчення і дат закінчення дії для кожної з цих категорій

Національне законодавство визначає додаткові відомості, що вносяться в посвідчення водія, а також його розмір і тип палітурки.

Для участі в міжнародному русі в будь-якому випадку рекомендуємо отримати міжнародне посвідчення водія.

У разі, якщо ваше посвідчення водія не відповідає чинним міжнародним вимогам, радимо скористатися послугою обміну посвідчення водія у сервісних центрах МВС.

Підстава для відмови в наданні послуги:

позбавлення права керування транспортним засобом;

особа перебуває в розшуку;

посвідчення водія знаходиться в розшуку;

встановлення факту підробки національного посвідчення водія;

закінчення строку дії національного посвідчення водія на дату отримання міжнародного посвідчення водія;

невідповідність персональних даних заявника.

Якщо при проведенні перевірки поданих особами документів буде встановлено, що особи позбавлені права керування транспортними засобами, національне посвідчення водія посадовими особами не повертається, а надсилається до ТСЦ МВС за місцем проживання особи на зберігання до закінчення строку такого позбавлення, про що інформується відповідний територіальний орган Національної поліції.

Перелік країн світу, у яких можна користуватися національним посвідченням водія, а у яких визнаються лише міжнародні посвідчення водія — за посиланням.

: yaizakon.com.ua