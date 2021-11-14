Мизрах Игорь — от шедевра к шедевру. Каждая песенная премьера вызывает у аудитории шквал эмоций и волну обожания.

Игорь Мизрах , несомненно, один из самых одаренных и непостижимых людей своего времени. Юрист, общественный деятель, политик, педагог, музыкальный продюсер, он эффективен и неповторим во всех своих проектах и начинаниях.

Основанные и возглавляемые им журналы «Persona.Top» и «Рейтинг» рассказывают об Украине и выдающихся украинцах, достигших значительных высот и прославивших свою страну.

В качестве политического эксперта Игоря Мизраха постоянно приглашают на телевидение, надеясь получить ответы на самые злободневные и сложные вопросы.

В разное время он занимал должности заместителя председателя Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, заместителя председателя комитета «Народная люстрация», был советником по реформированию судебной системы милиции и прокуратуры, помощником депутатов Верховной Рады Украины .

Список его общественных титулов все время приходится обновлять: «100-ТОП мужчин Украины», «Политик года», «Юрист года», «Человек года»…

Мизрах Игорь идейный вдохновитель, организатор и руководитель продюсерского центра «MIZRAKH PRODUCTION» . Главная задача центра – помочь молодым талантливым артистам найти себя и сделать уверенный шаг на профессиональную сцену.

Но без рассказа о Мизрахе-певце любое описание его жизни было бы неполным. Ни в одной сфере душа и сущность человека не раскрываются так полно и неожиданно, как в творчестве.

Появление 3 года назад хита «Мой папа вырулит», взорвавшего интернет, поставило Игоря Мизраха в один ряд с ведущими поп-звездами страны. Пораженные музыкальные критики и возникшая армия фанатов ждали продолжения чуда.

Игорь Мизрах не бросил деятельность юриста и политика. Музыка и песня для него не источник заработка, а естественное свойство одаренной души.

Но говорить о «любительском» отношении Мизраха к творчеству не приходится. Его композиции записывают лучшие музыканты полушария, они продуманны и «породисты», как и все, к чему прикасается Игорь Мизрах.

Музыкант исповедует принцип «чудо не живет на стадионе», его камернные концерты уютны и незабываемы. С одной стороны, это замечательно; с другой, все большее количество его фанатов не может попасть на очередную премьеру.

Исследователи творчества певца много раз писали о том, что электронные носители не передают магию его живых концертов. Особенно наивны в этом смысле попытки многих фанатов «законсервировать чудо» при помощи смартфона.

Живые концерты Игоря Мизраха не оставляют равнодушным никого. До сих пор не улеглись разговоры о премьере песни «Холодно» (дуэт с Натальей Шелепницкой), которая буквально загипнотизировала зал. Посетившие концерт журналисты, пытаясь выразить испытанные ощущения, писали, что «в бокалах шампанского замерли пузырьки».

«Полнолуние», конечно, заслуживает отдельного анализа. Но в том-то и дело, что хиты, спетые Игорем Мизрахом, анализу не поддаются. Скорее, магию их вибраций могут изучать специалисты по квантовой физике и гипнологи, а рецензии журналистов и отзывы поклонников сводятся к словам «непостижимое чудо».

Мизрах Игорь , несомненно, знает о том, как влияет его концертное исполнение на зал. Будучи владельцем небольшой медиа-империи, он не занимается продвижением своих хитов в интернете. Огромное количество скачиваний это не результат «раскрутки», а попытки фанатов оживить память об испытанном ими светлом потрясении.

Недостаточное количество выступлений наверняка продиктовано объективными причинами – пандемией, политической деятельностью Игоря Мизраха и его плотным личным графиком.

Но идея о необходимости «большого живого концерта» неумолимо витает в пространстве. Это еще раз подтвердила реакция огромного количества зрителей интервью Карабас LIVE , о котором мы упоминали. Помимо восторгов, интерактивная студия шоу пульсировала одним главным вопросом: «где и когда?».

Это вызвано, помимо прочего, изменившимся форматом популярности звезды. Выпустив пять полноценных и самобытных альбомов, Мизрах Игорь достиг нового уровня общения с миром. Теперь он живет «от шедевра к шедевру», каждая песенная премьера вызывает у аудитории шквал эмоций и волну обожания.

Это ярко подтверждает цепочка хитов «Холодно» — «Кардиограммы » — «Полнолуние», из которой ни поклонники со стажем, ни новые фанаты даже не пытаются выбрать лучший. Песни, вызывающие восторженное оцепенение, не поддаются сортировке.

Мизрах Игорь владеет этим даром умело и самобытно. То, что он совмещает это с политикой, анализом, общественной работой и регулярным запуском новых проектов, остается одной из самых красивых загадок современной Украины.

Физически ощутимое ожидание большого концерта не смогут отменить ни санитарные ограничения, ни политические процессы. Необходимость этого события абсолютна и обусловлена самим уверенным взлетом поп-звезды. Но когда и на какую именно сцену выйдет Игорь Мизрах в следующий раз, не может сказать никто.