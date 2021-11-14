Изменения в «Вотсаппе»: отключаем синие галочки просмотра сообщений у шефа и переписываемся с выключенным телефоном

Вскоре в популярном мессенджере «Вотсапп» появится функция, позволяющая определять, какие абоненты лишены почетного права лицезреть наш «профиль» и укрупненную фотографию, а также отметку о просмотре сообщения на другом конце линии – две синих «галочки».

Эта опция уже доступна для бета-тестеров, скоро она начнет появляться у обычных пользователей. Таким образом, можно будет «отключать» от верификации просмотра сообщений неугодных нам пользователей, включая начальство, жен/мужей и прочих требовательных людей, которые, видя, что сообщение прочитано, а ответа нет, могут устроить по этому поводу скандал.

Правда, в случае такого отключения абонент довольно быстро это осознает, поскольку будет получать ответы от вас без «посинения» галочек. И сам факт такого поведения тоже может привести к скандалам и требованиям «включить меня обратно». Вместе с тем, «отключенный» не будет знать, только ли он лишен просмотра уведомлений о прочтении, или же вы применили этот принцип вообще ко всем контактам (что позволяет и нынешний интерфейс «Вотсаппа»).

Разумеется, отключив «синие галочки» для определенного контакта, вы перестанете видеть их и у своих сообщений в этом чате, то есть тоже не будете знать, прочитано ли ваше сообщение.

Кроме того, многим израильтянам уже доступна функция работы с «Вотсаппом» при отключенном телефоне (имеется в виду телефон с тем номером, на который он зарегистрирован). Для этого надо зайти в настройках в пункт «Связанные устройства» и нажать там на кнопку «Бета-версия для нескольких устройств».

После этого нужно будет заново «привязать» к аккаунту (просканировав штрих-код) все дополнительные устройства, обычно это веб-интерфейс на персональных компьютерах. И можно будет работать на них с «Вотсаппом» даже в том случае, если сам телефон выключен (поддерживается до четырех дополнительных устройств).

Хотя позиции «Вотсаппа» в Израиле по-прежнему крепки (в нем по-прежнему ведется подавляющая доля личной и служебной переписки, включая групповые чаты), его прямой конкурент «Телеграм» постепенно завоевывает «место под солнцем». Особенно сильно это стало заметно после последнего сбоя в работе всех сервисов «Фейсбука», в том числе замолчавшего на несколько часов «Вотсаппа».

После того случая многие пользователи завели аккаунты в «Телеграме», там появились резервные группы, дублирующие «вотсаппные».

Поэтому, чтобы удержать лидирующие позиции, «Вотсаппу» необходимо вновь завоевывать доверие пользователей и популярность, иногда наступая на горло собственным принципам – например, работе мессенджера исключительно при включенном «главном» телефоне.