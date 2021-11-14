Водіям доведеться складати іспит кожні два роки

В Україні змінять формат водійських прав та оновлять механізм проходження іспиту на отримання посвідчення водія.

Кабінет міністрів України підготував постанову, згідно з якою до прав водія буде внесено додаткові позначення, повідомляє Експерт з посиланням на Avtosota.

За повідомленням віце-прем’єр-міністра Ольги Стефанішиної, оновлені правила покликані покращити зручність та доступність проходження іспиту на отримання прав водія. Крім того, нововведення сприяє більш якісній процедурі оцінки водія та більш досконалому підвищенню кваліфікації.

У правах водія з’являться нові спеціальні коди, що визначають додаткову інформацію щодо власника та транспортного засобу:

• Коди, що позначають обмеження, серед яких керування транспортними засобами у певну годину, з обмеженою граничною швидкістю або ін.

• Особливості в управлінні транспортного засобу, наприклад: змінена система управління акселератором, трансмісією, гальмівною системою, рульовим управлінням або ін.

• Медичні показання водія, наприклад: наявність окулярів або контактних лінз, наявність слухового апарату, протеза кінцівки або ін.

• Адміністративні аспекти.

Серед нових кодів можна виділити такі:

• Дозволена маса причепа ТЗ понад 3500 кг (категорія “BE”)

• Управління транспортного засобу лише без пасажирів.

• Управління транспортним засобом лише у місті чи регіоні за місцем проживання, або у певному радіусі (км) від місця проживання.

• Управління транспортним засобом без причепа.

Тепер, якщо людина складає іспит на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач, то права буде занесено відповідний код. Таким чином, водій зможе керувати ТЗ тільки з АКПП.

Що ж до самого теоретичного іспиту знання правил дорожнього руху, він буде дійсний протягом двох років. А якщо до прав заноситься одночасно дві категорії, то іспит потрібно складати з вищої з них.

: expert.in.ua