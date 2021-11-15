Перед увольнением мужа супруга Дейдея обзавелась Tesla за 1 млн грн

Супруга бывшего нардепа, помощника начальника столичной полиции Евгения Дейдея приобрела автомобиль Tesla Model X 2016 года выпуска за 1 080 000 гривен, сообщают Українськi Новини.

По информации из декларации соответствующую покупку Дарья Дейдей совершила накануне увольнения мужа из полиции, 14 сентября 2021 года.

Известно, что сам Дейдей с августа имеет право бесплатного пользования этим автомобилем.

Кроме того, он арендует с начала года джип Toyota SEQUOIA 2018 года выпуска у гражданина Виктора Грабара. А у жены Дейдея в собственности находится внедорожник Land Cruiser Prado 150 2013 года выпуска. Ранее у нее также был в собственности Maseratti за 1,5 млн гривен.

Дейдей хранит наличными 24 тыс. евро, его жена — 15 тыс. долларов и 11 тыс. евро.

Ранее сообщали о том, что ГБР займется экс-нардепом Дейдеем из-за перевозки балканских киллеров.

ДОСЬЕ: Евгений Дейдей – «липовый» герой

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