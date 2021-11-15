В Instagram з’являться платні підписки

Соціальна мережа Instagram готується до запуску підписки на контент окремих блогерів. Про це свідчать інформація, яка нещодавно з’явилася в App Store.

Про це повідомляє MacRumors.

У травні цього року глава Instagram Адам Моссері заявив в інтерв’ю The Information, що платформа вивчає ідею підписки, пояснивши, що існують «різні способи полегшити фінансові відносини між шанувальником і творцем».

«Можливість підписатися на якийсь диференційований, унікальний або ексклюзивний контент насправді здається шанувальникам більш корисною, ніж перегляд реклами», — додав він.

Тепер, схоже, Instagram готується втілити свої амбіції в життя. У списку Instagram в App Store нещодавно з’явилися нові підписки на додатки, як вперше помітив Sensor Tower.

Нові покупки в додатку перераховані як «підписки Instagram“за 0,99 і 4,99 долара. Раніше Instagram вказував лише Instagram Badge як покупку в додатку.

На практиці нова підписка дозволить користувачам платити своїм улюбленим блогерам за ексклюзивний контент, який не побачать користувачі без підписки. Підписка буде включати в себе «значок учасника», який дарує передплатникам «спеціальний значок» поруч з їхнім ім’ям користувача, і «ексклюзивний контент».