Решили не рисковать: экипаж на время покинул МКС

Из-за угрозы столкновения с космическим мусором экипаж МКС получил команду перейти в космические корабли.

«По информации центра управления полетами в Хьюстоне, в ближайшее время станция войдет в коридор возможного сближения с объектом космического мусора. Согласно бортовым инструкциям, в случае сближения МКС с потенциально опасным объектом экипаж в момент сближения должен находиться в корабле», — цитирует ИА «Интерфакс» сообщение «Роскосмоса».

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубов. Сейчас они находятся на борту космического корабля «Союз». Американский экипаж в составе астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Раджи Чари, Тома Маршберна, Кайлы Бэррон и немецкого космонавта Европейского космического агентства Маттиаса Маурера, также укрылся от космического мусора в корабле Crew Dragon-3.

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