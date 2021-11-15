Судьба предателя Анатолия Яблонского: чем закончит зиц-председатель фирм ФСБ

Судьба предателя Родины всегда незавидна, какими бы побуждениями при смене паспорта и флага он не руководствовался. Потому что для бывших сограждан он всегда будет предателем. А для новых на новой Родине никогда не станет полноценным соотечественником, пишет Антикор.

Хотя наше повествование не о ней, но ярким примером тому служит бывшая крымская прокурорша Наталья Поклонская, которая яро пыталась доказать свою лояльность новой стране, стараясь быть «дважды патриотом России», а в итоге ее запихнули с глаз подальше на Богом забытые острова Кабо-Верде.

И не стоит тут разводить дискуссию – чей Крым. Потому что Поклонская носила погоны одной страны, клянясь служить ей, а потом с легкостью выбросила свой мундир на помойку, став служить другой стране. И у нормальных людей в таких случаях возникает вопрос – а не станет ли такой человек завтра служить кому-то третьему, четвертому и т.д.? Потому что – «единожды солгав». Так что судьба предателей незавидна, как бы блестяще поначалу не складывалась их жизнь.

Впрочем, как уже говорилось, речь не о Поклонской. В России проживает немало предателей, кроме нее. И, опять же повторимся, речь идет не о рядовых гражданах какой-либо страны, решивших сменить свой паспорт на российский – такой поступок только последний дурак назовет предательством. Речь идет о людях, служивших в силовых структурах, принимавших присягу и потом выбросивших свой мундир, а вместе с ним и честь, на помойку, и сбежавшим в другую страну.

В данном конкретном случае мы говорим о бывшем украинском государственном служащем, начальнике одного из отделов Луцкой налоговой инспекции Анатолии Владимировиче Яблонском. Который сначала прославился в качестве взяточника, а когда за сокрытие валютной выручки и за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах в 1999 году против него было возбуждено уголовное дело, сбежал в Россию.

Уж какими «патриотичными» речами он убеждал сотрудников ФМС о «любви» к Российской Федерации, неизвестно, но с получением паспорта с орлом на обложке пришлось сильно поднапрячься – в Федеральной миграционной службе явно были не в восторге от потенциального нового гражданина страны. Потому пришлось пойти привычным путем обмана и «муток»: заветный паспорт он получил в Северной Осетии после того, как женился на ее жительнице. Произошло это в том же 1999 году, а для тех, кто хоть немного помнит, что происходило в то время на Кавказе, пояснять всю сомнительность этой схемы не надо.

Правда, ходят упорные слухи, что к судьбе Яблонского приложили руку сотрудники ФСБ, которые ним почему-то заинтересовались. И они же помогли сменить сомнительный документ, выданный в Северной Осетии, на более надежный с солидной записью в графе «место выдачи»:

Кстати, североосетинская «жена» к этому времени где-то потерялась, а сам Яблонский из беглого украинского уголовника переквалифицировался в российские бизнесмены. Этому очень поспособствовало закрытие уголовного дела, возбужденного против него в Украине. И опять же, как гласят упорные слухи, не обошлось без спецслужб. Правда, на это раз аббревиатура звучит несколько иначе – СБУ.

Читатель может усомниться и скажет, что досужие журналисты просто высосали всю эту шпионскую историю из пальца. Оспаривать не будем, а приведем просто два факта. Первый – при получении российского гражданства в 1999 году Анатолий Яблонский скрыл наличие у него украинского гражданства. И при смене паспорта в 2011-м – тоже не удосужился о нем заявить. Конечно, в жутком бардаке 90-х это просто могли не заметить. Но наличие незакрытого уголовного дела против Яблонского проверить можно было уже тогда, тем более, что в девяностых отношения между странами были вполне нормальными и проблем во взаимодействии правоохранительных органов было крайне мало.

Но в 2011-м, когда Яблонский получал свой новый паспорт в Москве, уже были электронные реестры, а ФСБ и СБУ чуть ли не слились в одну структуру (кто забыл – в Украине в это период президентом был Янукович, которого откровенно называли пророссийским). Так что вопрос – знали ли в ФСБ о биографии Яблонского – отпадает сам собой.

А что касается СБУ, то вот выписка из открытого (!) реестра:

Это – государственный реестр физических лиц-предпринимателей Украины. И он гласит, что Яблонский Анатолий Владимирович, уроженец города Винницы, зарегистрирован по адресу: Винницкая область, Ямпольский район, село Тростянец, улица Центральная. И имеет паспорт гражданина Украины серии АС №004099. Вот так.

И об этом факте известно как органам безопасности России, так и Украины. Как и о том, что проживает этот обладатель двух паспортов в Российской Федерации. Причем не таясь – он здесь заделался за эти годы крупным бизнесменом:

Он является руководителем в «Союзконьяк» (Москва), ООО «Рэк-Актив» (Москва), ООО «Ри-Актив» (Москва), ООО «Ри-Проект» (Москва), а также учредителем в 39 фирмах: ООО «Центр-СБК» (Нижний Новгрод), ООО «Сонет» (Сколково), ООО «Водоканалсервис» (Кострома), ООО «КРХ», ООО «Костромское Рыбное Хозяйство» (Косторома), ОАО «УК Русэнергокапитал» (Кострома), АО «Энергоаудит» (Москва), ООО «Энергосистема» (Москва), ООО «Унвия. Строительство и Инвестирование» (Москва)… Ну и так далее:

География – «от Москвы до самых до окраин». Основной бизнес сосредоточен в Москве и Костроме. Впрочем, об этом неоднократно писали, можете ознакомиться хотя бы с этим материалом: Анатолий Яблонский: беглый украинский уголовник и тройной агент под патронатом ФСБ, там все достаточно подробно описано.

Самым главным, пожалуй, достижением Яблонского можно назвать вхождение в «Союзконьяк». Впрочем, это слишком мягко сказано – Анатолий Яблонский возглавляет эту структуру. Хотя согласно КВЭД это всего лишь – «профессиональная членская организация», на самом деле Союз производителей коньяка («Союзконьяк») учредителями которого являются крупнейшие отраслевые предприятия – Кизлярский коньячный завод, Московский винно-коньячный завод «КиН» и ВКЗ «Альянс-1892» — контролирует и нелегальный рынок «левого» коньяка, прибыли которого исчисляются миллиардами.

А за самим объединением «Союзконьяк» стоят братья Ротенберги и высокопоставленные чины из ФСБ. И что характерно – большинство из них так или иначе связаны с Костромой и Костромской областью, где Анатолий Владимирович был замечен в их компании на отдыхе в «Костромском рыбном хозяйстве», которым владеет. ООО «КРХ» считается базой, где решались вопросы, которые нельзя осуждать в официальных резиденциях. Среди чинов ФСБ, с которыми «отдыхал» Яблонский, называют, в частности, бывшего руководителя управления «К» ФСБ генерала Виктора Воронина, офицеров ФСБ Александра Бортникова, Сергея Смирнова, Кирилла Черкалина, руководителя СЭБ ФСБ Сергея Королева, руководителя управления «К» Ивана Ткачева.

Впрочем, история довольно давняя – она датируется тем временем, когда в Израиль сбежал глава «Росалкоголя» Игорь Чуян и его кураторы подыскивали ему замену. Хотя, опять же по упорным слухам, к судьбе своего преемника в «министерстве алкогольных дел» приложил руку и сам Чуян.

Вся эта эпопея также описана довольно подробно. Да и дело уже давнее, и закончилось оно вполне успешно для Анатолия Владимировича – он возглавил «Союзконьяк». Какова доля влияния на все процессы в теневом обороте алкоголя со стороны высших чинов ФСБ – до конца не ясно, но, надо полагать, немалая, с учетом мутной истории с получением гражданства Анатолием Яблонским и наличием у него украинского паспорта.

В связи с тем, что красной линией через судьбу Анатолия Владимировича проходит Кострома, следует упомянуть еще, что Яблонский длительное время был доверенным лицом костромского экс-губернатора Игоря Слюняева-Албина, именно благодаря его поддержке банк «Авангард» получил контроль над взиманием платежей за коммунальные услуги в регионе.

Алкогольный же бизнес связал Яблонского с Союзом производителей коньяка, председателем которого он и стал в июне 2019 года, хотя не имел активов на данном рынке. Его также связывали с подпольными бутлегерами Игорем Шушаревым и Арсеном Ципиновым из группы «Юг» и проекта «31 этаж», которые заняли первое место в теневом алкогольном секторе.

Впоследствии Шушареву и Ципинову удалось уйти от серьезных поблеем, когда преследовался Чуян. Им удалось попасть под крыло того же Воронина и заместителя руководителя РАР Ирины Голосной, которая оказалась под следствием из-за злоупотреблений служебными полномочиями.

Впрочем, как уже говорилось, дело давнее. И никто бы не вспоминал об Анатолии Владимировиче, если бы не вот эта странная новость:

Что странного? Во-первых, это украинский ресурс. И новость об Украине. Во-вторых, из новости следует, что Анатолий Яблонский работает в украинской фирме «Реял Логистик». Но дело в том, что в Украине фирмы «Реял Логистик» не существует. Можно было бы списать на ошибку, но весь просмотр возможных ошибок в написании названия фирмы выдает только одно совпадение – ООО «Реал Логистик». Через «А». Но эта фирма – мелкое сельскохозяйственное предприятие из Одесской области. И никаким боком к железной дороге непричастно, а в ее руководстве никаких Яблонских нет в помине. К тому же такую неприятную для украинской власти новость разместило всего два ресурса, на втором она является простым перепостом с первой. Вывод очевиден – это фейк.

Но тогда остается вопрос – а зачем засветили фамилию Яблонский? Новость свеженькая – от 5 ноября.

Что хочет прикрыть Яблонский? Гадать не будем – вариантов может быть масса. Особенно с учетом его тройного гражданства (у него имеется еще и паспорт Венгрии) и тройного же сотрудничества с органами – СБУ, ФБР и Управлением госбезопасности Венгрии. Так что оставим эти гадания, подождем развития событий.

Хотя с учетом того, что Анатолий Яблонский вдруг резко заинтересовался нефтяным бизнесом, можно осторожно предположить, что искать надо где-то в этом направлении. Особенно с учетом той войны, которую ведут игроки нефтяного рынка Украины за потоки нефти из России. Возможно, компания Яблонского сменит на этом потоке компанию одиозного украинского политика и кума Владимира Путина Виктора Медведчука, которого под благородным предлогом борьбы с российской агентурой «щемит» новая власть Украины.

Дело в том, что в мае этого года компания «Русинвест» Анатолия Яблонского купила крупнейший в РФ независимый НПЗ – Антипинский – в ходе торгов по банкротству по начальной цене в 111 миллиардов рублей. Что интересно в этой связи – наиболее вероятным претендентом на актив выглядел «Сокар энергоресурс» бывшего вице-президента ЛУКОЙЛа Валерия Субботина, однако ему якобы не удалось договориться о цене со Сбербанком, контролировавшим банкротство НПЗ. В то же время источники называют господина Яблонского хорошим знакомым Валерия Субботина.

Кроме того, несколько позже стало известно, что фактическими владельцами Антипинского НПЗ являются братья Ротенберги, а Яблонский – просто ширма. Сделка по продаже НПЗ с самого начала была очень «мутной», потому что владельцем завода стал человек, не имеющий к нефти никакого отношения и было непонятно, откуда Яблонский мог взять такую сумму.

Все прояснилось уже в июне, когда доля Яблонского в ООО «Русинвест» оказалась в залоге у структуры Сбера ООО «СБК Актив». Дело в том, что Сбер был основным кредитором Антипинского НПЗ. Фактически никакой продажи могло и не быть, так как доля покупателя находится в залоге у кредитора. В июле в «СБК Актив» в залоге оказались доли Анатолия Яблонского и ООО «Русинвест» в компании ООО «СБК Комплект». Фактически Сбер продолжает контролировать Антипинский НПЗ. Так что за спиной Яблонского опять возник Ротенберг, фамилию которого называли еще когда Яблонский возглавил «Союзконьяк».

И, возвращаясь к войне за нефтяные потоки в Украине, можно выдвинуть следующее предположение. Оно, конечно, зыбкое. Но, если вспомнить, что Службу безопасности Украины сейчас возглавляют люди, которых откровенно называют если не агентами ФСБ, то людьми, вызывающими в этом плане большие вопросы, а главу Офиса президента Украины именуют не иначе как «агент Кремля», то варианты весьма возможны. Особенно, если вспомнить, что нефтяной бизнес в обеих странах всегда контролировался в значительной мере именно силовиками. А если к этому приплюсовать давнее сотрудничество Анатолия Яблонского с ФСБ и СБУ, то картинка получается интересная. Впрочем, поживем – увидим. Утверждать с уверенностью в этой ситуации только одно: спрашивать у Анатолия Яблонского согласия на эту схему никто не будет – кому интересно мнения предателя, если даже он и достиг высот в бизнесе? Да и то – на эти «высоты» его вывели спецслужбы, ширмой для которых он и служит все эти годы. Так что Кабо-Верде Поклонской может быть для Анатолия Владимировича Яблонского несбыточной мечтой.

Автор статьи:

Марина Ворона

В тему: Анатолий Яблонский: беглый украинский уголовник и тройной агент под патронатом ФСБ

Недолюстрированный Кулинич: агент ФСБ, диверсант и коррупционер возглавил подразделение СБУ

Как генерал СБУ Владимир Верхогляд России продался: история коррупционера и колаборанта