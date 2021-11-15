Минздрав Израиля принял решение не впускать с 15 ноября вакцинированных «Спутником» россиян: могли купить справки и могут заразить

Начиная с сегодняшнего дня привитые вакциной «Спутник V» граждане России смогут при соблюдении ряда условий прилетать в Израиль. Об этом сообщило российское информационное агентство «». Эту информацию позже перепечатали или перепостили практически все ведущие российские СМИ.

«В октябре министр туризма Израиля Константин Развозов заявил «», что принято решение пускать привитых «Спутником V» туристов в страну с 15 ноября, но возможное внесение России в список «красных» стран по COVID-19 может отодвинуть реализацию решения на несколько недель.

На прошлой неделе источник в правительственных кругах уточнил «», что решение о въезде в Израиль с 15 ноября туристов, привитых «Спутником V», пока остается в силе», — отмечается в сообщении агентства.

Агентство особо отметило, что по данным на вечер воскресенья, 14 ноября, ни одна из стран мира не была внесена Минздравом Израиля в так называемый «красный список».

«» пишет, что въехать в Израиль смогут только вакцинированные туристы при условии, что за последние 14 дней они не находились в «красной» стране. При этом привитые «Спутником V» по прибытии в Израиль обязаны находиться в режиме самоизоляции до получения результатов серологического теста.

Мы связалась с пресс-службой Министерства туризма Израиля и получили комментарий по поводу сообщения российского информационного агентства.

«Две недели назад Израиль открыл свои двери для туристов, привитых вакцинами, признанными ВОЗ. В свете успешной вакцинации населения Израиля третьей порцией бустера и низкого уровня заболеваемости премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вместе с министром здравоохранения Ницаном Горовицем и министром туризма Йоэлем Развозовым приняли решение снять дополнительные ограничения и открыть границы и для туристов, вакцинированных «Спутником» и получивших положительный результат серологического теста. Решено, что начиная с 15.11.21 Израиль официально признает российскую вакцину «Спутник».

Профессиональные группы профильных министерств занимаются синхронизацией израильской и российской систем с тем, чтобы процедура въезда туристов, вакцинированных «Спутником», была максимально комфортной, а отдых и пребывание в Израиле – приятными и здоровыми.

В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов въезд туристов, вакцинированных «Спутником», станет возможен начиная с 1.12.21. До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства, и механизм въезда будет работать без недоразумений, заботясь о поддержании здоровья как граждан Израиля, так и туристов, обеспечивая им комфортные условия и приятный туристический опыт», — говорится в комментарии.

Минздрав Израиля несколько иначе объяснил изменение даты приема российских туристов, вакцинированных «Спутником». В ведомстве обосновали это большим количеством новых случаев инфицирования и сообщениями в СМИ о возможных фальсификациях при получении свидетельства о вакцинации, отмечает портал Ynet.

Ранее директор российского исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии заявил о массовой покупке сертификатов о вакцинации.

Мы информировали также, что сообщение о привитых вакциной «Спутник» российских туристах, которые могут прилететь в Израиль, вызвало критику в Минздраве Израиля: профессура в шоке от решения Беннета в отношении российских туристов, это опасно и непрофессионально.

Как мы сообщали недавно, в ближайшее время Минздрав может пересмотреть «светофорный список» и снова внести ряд стран в «красный список».