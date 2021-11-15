Протягом 14 листопада бойовики на Донбасі 19 разів порушували режим припинення вогню

Про це повідомляє пресслужба ОС у facebook.

«Протягом минулої доби, 14 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», — йдеться у повідомленні. «Внаслідок ворожих дій дістав поранення водій-санітар. Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — важкий.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли».

Під обстріл з артилерії бойовиків калібру 120 мм потрапили околиці населених пунктів: Невельського, Причепилівки, Чермалика, Оріхово-Донецьке, Катеринівки, Новолуганського, Золотого-4, Кримського, Новоолександрівки та Південного.

На Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення.

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