Які продукти шкідливо їсти взимку, розповіла дієтологиня

У зимову пору року організм людини особливо схильний до захворювань, так як імунітет слабшає через брак вітамінів. З цієї причини потрібно особливо уважно ставитися до свого самопочуття і піклуватися про здоров’я. Важливим фактором для підтримки тонусу всього організму є правильне харчування, яке слід підкоригувати під зимовий період.

Дієтологиня Марина Бессонова назвала ті категорії продуктів, які точно не принесуть ніякої користі взимку і які необхідно виключити зі свого раціону.

За її словами, в першу чергу слід відмовитися від висококалорійної їжі з невеликим вмістом цінних мікроелементів. Серед таких продуктів-фастфуд і напівфабрикати.

Експертка також порадила відмовитися від їжі, яка додатково охолоджує організм, тобто від холодних супів на зразок окрошки, борщу або гаспачо. Крім того, Бессонова підкреслила, що такі супи погано впливають на травлення.

Також бажано подбати про те, щоб мінімізувати споживання солодкого взимку. “Надмірне вживання солодкого послаблює імунну систему людини. Взимку замість десертів рекомендується включити в свій раціон фрукти і ягоди”, – пояснила дієтологиня.

У холодну пору потрібно скоротити вживання спиртного, так як воно має високу калорійність і уповільнює метаболізм. Крім того, алкоголь викликає помилкове відчуття голоду, через якого людина переїдає і набирає зайву вагу.