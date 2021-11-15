Апелляция встала на сторону налоговиков в споре с Укртелекомом на 230 млн грн

20 октября 2021 Шестой апелляционный административный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Центрального межрегионального управления Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками и отменил решение Окружного админсуда г. Киева от 22.06.2021 по «делу Укртелекома», сообщает Finbalance.

Так суд признал:

— противоправным и отменил налоговое уведомление-решение №0000974201 от 01.07.2015 об уменьшении суммы отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль за 2013-2014 годы в размере 229,5 млн грн;

— противоправным и отменил налоговое уведомление-решение №0000964201 от 01.07.2015, которым увеличена сумма денежного обязательства по налогу на прибыль в размере 3,18 млн грн по основному платежу и 795,7 тыс грн по штрафным (финансовым) санкциям.

«Коллегия судей не считает неправильными заключения контролирующего органа о нарушении истцом пункта 150.1 статьи 150 Налогового кодекса Украины и завышении отрицательного значения объекта налогообложения, полученного от ведения деятельности, подлежащей патентованию (убыткам) предыдущих отчетных периодов», — говорится в постановлении Шестого апелляционного админсуда.

Напомним, ЕСУ принадлежит 92,79% акций Укртелекома. Конечный бенефициар компании — Ринат Ахметов.

Ранее Skelet.Info сообщали о том, что у друга Шмыгаля министра Немчинова есть акции «Укртелекома» и банка «Аваль».

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